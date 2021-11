Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, puso las manos al fuego por el notario Alfredo Zambrano y aseguró que éste nunca le ha sido infiel desde que contrajeron matrimonio el pasado 9 de diciembre de 2016.

La periodista recordó su viaje a Hawái en junio del 2016, donde se comprometieron y el abogado le entregó un lujoso anillo. Para Magaly, desde aquella fecha, no hubo terceras personas.

“Desde que bajé del avión con anillo en mano y retomamos la relación, nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir hasta el momento que no hay terceras personas. Nadie puede venir a decir que ‘me agarré al notario cuando estaba con Magaly’. Si eso hubiera pasado, yo no soy incondicional. Soy una mujer empoderada y exitosa, él lo sabe. Yo no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera”, comentó en entrevista a ‘Día D.

La presentadora de TV también recalcó que lo que haya hecho su ahora esposo, en el tiempo en que estaban separados - hace más de 5 años - no le interesa.

“Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año, cada uno hacia lo que tenía que hacer. Él es hombre, ni si quiera le preguntes porque no tiene memoria”, finalizó.

