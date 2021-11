¡No pudo con su genio! Magaly Medina no se calló nada y se refirió a las fuertes declaraciones que tuvo Giuliana Rengifo, quien afirmó haber tenido un corto romance con Alfredo Zambrano, actual esposo de la conductora de televisión.

“Lo que haya podido hacer años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año. Ni siquiera le pregunten porque no tiene memoria. Ahora somos muy buen equipo, somos buenos cómplices, mejores amigos. Él me empuja hacia adelante, yo le cuento mis cosas”, comenzó diciendo la figura de ATV.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ fue consultada por el reportero de “Día D”, sobre qué opinaba de la cumbiambera y las declaraciones que brindó en “Amor y Fuego”.

“¿Por qué voy a comentar si están hablando de él? ¿Por qué me tendría que arañar por eso? Si algo le tendría que decir a mi esposo, solo tendría que decirle qué malos gustos, pero bueno...”, expresó entre risas.

Por otra parte, Magaly confesó cuáles fueron los motivos por los cuáles terminaba su relación constantemente con el notario, cuando aún no eran esposos.

“Teníamos una relación con bastante altibajos. Tenemos dos personalidades muy fuertes. Arrastramos traumas de nuestras crianzas. Él es muy resentido y terco, esas cosas nos han hecho tomar decisiones drásticas como separarnos (...) Yo me mudaba a su casa con tres trapos, hasta que nos peleáramos y me iba con todo, no dejaba ni un calzón”, agregó.

Magaly Medina pone las manos al fuego por su notario

Asimismo, la periodista de espectáculos aseguró que el notario Alfredo Zambrano jamás ha traicionado su confianza desde que se comprometieron durante su viaje a Hawái.

“Desde que bajé del avión con anillo en mano, yo sé que no ha habido infidelidad. Soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO