¡Fiel a su estilo! Magaly Medina comentó hace algunas semanas atrás que la ganadora absoluta de “Reinas del Show” sería Korina Rivadeneira, luego que Allison Pastor renunciara en vivo debido a “irregularidades” dentro del reality de baile.

Y es que la popular ‘Urraca’ aseguró que la esposa de Mario Hart no tenía competencia el programa porque ninguna de sus compañeras tenía talento para el baile.

“Antes que termine las ‘Reinas del Show’, ya todos sabemos que ella va a ganar, como antes que termine ‘El Artista del Año’, ya sabíamos que Josimar iba a ser el ganador de ese programa... Korina tú eres la favorita”, expresó Medina en uno de sus programas.

En ese sentido, la conductora de espectáculos también señaló que pese a que la venezolana no había estado entrenado en los últimos meses, no importaba, porque personajes como Jossmery Toledo, Paula Manzanal y Janeth Barboza no eran rivales debido a su bajo nivel de baile.

“No hay competencia Korina, tú te llevas esa corona sí o sí, y no necesito leer el tarot, ni mirar una bola de cristal para decirlo, es tan sencillo (...) Su programa se ha convertido en las Reinas del Chongo, porque realmente lo es, es una parodia, no es un programa como el que hacía antes”, finalizó diciendo la presentadora de ATV.

