Magaly Medina envió un contundente mensaje a todos sus críticos que le vienen pidiendo en redes sociales que se vaya del país ante una posible victoria de Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021.

La “Urraca” decidió tomarse unos minutos de su programa “Magaly TV, La Firme” para contestarle con todo a sus detractores, a quiénes calificó como “ignorantes”.

“A los ignorantes que escriben “¿cuándo te vas de viaje?”,”¿cuándo te vas a Miami?”, o cosas así en mis redes sociales, por si acaso me voy el viernes en la noche, pero no me estoy fugando, me voy porque me da la gana. Lo hago siempre, porque puedo hacerlo, porque soy una mujer bendecida por la vida y por mi trabajo y no le debo absolutamente nada a nadie”, comenzó diciendo Magaly.

“A mí me ha resbalado bastante lo que mis odiadores digan de mí, he sobrevivido a lo largo de mis 24 años de mi carrera, los únicos que me van a sacar de la televisión son, el día que agarren su control remoto y dejen de verme, pero mientras haya un público que me vea para odiarme, para criticarme o para amarme, esta señora va a seguir en un programa de televisión este Castillo, este Keiko, este cualquiera como presidente. Acuérdense que a mí me paso lo peor que le puede pasar a un ser humano, estar en la cárcel y si estar en la cárcel no me alejó de la televisión ni me hizo fugar de mi país, nada lo va a hacer”, añadió.

Recordemos que Magaly Medina cuestionó las intenciones del candidato presidencial, Pedro Castillo, quién aseguró que los programas de espectáculos y entretenimiento serán eliminados en un eventual gobierno suyo.

