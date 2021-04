La periodista Magaly Medina sorprendió a todos al recordar su relación con Alfredo Zambrano como una “bellísima historia de amor”, sino también aprovechó en responder a todos los que han especulado sobre este rompimiento, sobretodo Janet Barboza y Rodrigo González.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ también afirmó que por el momento no tiene ganas de entrar en detalles, pero que encontrará el momento de hacerlo.

“Que nosotros, ahora yo, no quiera abrir mi corazón con ustedes y contar los motivos que llevaron a que no pudiéramos resolver algunos problemas, eso se los contaré en algún momento, ahora no me siento todavía con ganas de hacerlo”, explicó Magaly Medina.

“Aquellos que sí nos conocen, como dije, mi círculo pequeño, que no están en televisión, que son mis amigos reales, que conocen puntos y comas de esto, pueden dar fe exactamente de lo que estoy diciendo”, agregó.

En ese sentido, Magaly Medina aseguró que no le importa lo que digan otros conductores de televisión: “Que el resto se llene la boca de especulaciones no me interesa, no me importa, porque yo sé cuál es la razón, mis amigos cercanos, mi grupo cercano sabe cuál es la razón”.

Y es que según Magaly Medina, muchos de sus seguidores estarían muy tristes por su futuro divorcio, por lo que recalcó que la vida real no siempre tiene finales felices.

“Esta explicación la quiero hacer porque creo que mi público se lo merece. Ustedes que noche a noche están ahí conmigo, que están sufriendo por este rompimiento, porque lo siento así, siento que ustedes sienten que se terminó una historia de amor, pero así es la vida real, la vida real no es como las telenovelas, la vida real a veces no necesariamente tiene los happy ending como en las películas”, concluyó.

