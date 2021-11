Anthony Aranda, el bailarín que se hizo conocido por su escandaloso ampay con Melissa Paredes, sigue mandando indirectas a través de sus redes sociales, dejando entrever que su romance con la modelo sigue en pie.

Esta vez, el popular ‘activador’ se grabó bailando la bachata “Mi corazoncito” de Aventura, coincidentemente una semana después de que Melissa Paredes compartiera un video con la canción “Solo por un beso”, también de Aventura.

Al respecto, Magaly Medina opinó que Aranda ya no tendría problema en lucirse con la exconductora de ‘América Hoy’.

“O sea, este corazoncito es mío, mío... si este romance traspasó todo el drama del que vino acompañado, no lo hacen notar, solo dan ciertas señales de que algo allí continua. Pero, de repente, para ellos lo más rico era lo prohibido, ahora que ya no es prohibido ya no hay mucho chiste”, comentó la popular ‘Urraca’.

