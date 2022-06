La periodista Magaly Medina no pudo contener su furia contra Néstor Villanueva, quien seguía victimizándose y negando que haya agredido físicamente a su aún esposa Flor Polo Díaz.

Todo ocurrió cuando Susy Díaz confrontó al cantante EN VIVO en el programa ‘Magaly TV La Firme’ y lo acusó de agredir a su hija en varias ocasiones. “¡Tú la arrastraste en el carro, en el 2014! ¡Allí están las pruebas!”, exclamó la exvedette.

Néstor lamentó lo dicho por Susy Díaz y dijo que le están causando un “tremendo daño”. El cantante de cumbia también volvió a negar que haya pedido 20 mil soles al programa de ATV para firmar el divorcio de Flor Polo.

Esto último provocó la molestia de de Magaly Medina, quien le respondió: “Néstor no niegues lo innegable (...) Ay no, discutir contigo es como pelear con Jazmín Pinedo”.

El esposo de Florcita no se quedó callado y resaltó que Magaly “habla mal de todas las mujeres de la farándula”.

“No, papacito. Acá siempre defiendo a la mujer, la defiendo y la defenderé... No te atrevas a gritarme, yo no soy Flor Polo ni ninguna de tus amigas bataclanas. A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, ¡misógino!, vete a gritar donde te permitan, acá no. ¡Córtenle la llamada! que ese mentiroso, sinvergüenza, que no se atreva a faltarme el respeto! Tú no me vas a venir a decir que yo ataco a las mujeres, déjalo a eso a América Televisión”, reclamó Medina, cortando la llamada.

