Melissa Paredes dejó entrever que su exesposo Rodrigo Cuba le estaría pagando una millonaria suma a Magaly Medina para favorecerlo con sus comentarios en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

“Hay que dejar de venderse”, dijo la actriz en un video publicado en Instagram, comentario que no pasó desapercibido por la ‘Urraca’, quien arremetió contra Melissa.

Para ello, le dio una lección de superación personal a Melissa Paredes: “Todo lo ve dinero, ¿no? Ella cree que todos actúan como ella. Yo no me vendo, nunca me he vendido, jamás a ningún hombre, jamás me he vendido para llegar a la televisión, nunca me han vinculado con ningún dueño de canal, nunca me ha vinculado que he llegado porque me he acostado con un productor importante... yo he llegado por mis propios méritos”.

¿Rodrigo Cuba ‘compró' a Magaly Medina?

Sobre la especulación de Melissa Paredes, de que el futbolista Rodrigo Cuba ‘compró’ a Magaly Medina, la periodista de espectáculos dio una tajante respuesta.

“¿Venderme? ¿Qué cosa está diciendo, que el lado el ‘Gato’ Cuba me ha comprado? no podrían, porque yo no tengo precio. En todo caso, el día que me quiera vendar, yo soy bien cara , no lo podrían pagar”, dijo Magaly desmintiendo algún tipo de parcialidad en el caso Cuba - Paredes.

“No me compares, si tú te vendes es tu problema, este programa no está en venta, no se alquila, mi voluntad, mi opinión no esta en venta, no soy prostituta, no me prostituyo en ninguna de las formas, mi palabra y opinión no se prostituye, eso lo dejo para otras en la televisión”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR