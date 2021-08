Durante la entrevista que Magaly Medina le hizo a Macarena Gastaldo en “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ sorprendió a propios y extraños al preguntar a la modelo sobre el futbolista Gianluca Lapadula.

“¿Es verdad que esa noche en que ellas llegan (las ‘chicas Tulum) hasta la casa donde tú estabas, luego tú no sé si más tarde o en el momento, en esa famosa fiesta estaba Lapadula?”, preguntó Magaly Medina.

La argentina descartó rotundamente esta información: “No, no, no, desmiento totalmente eso, ellas (las ‘chicas Tulum0′) fueron a conocer a mi chico”.

“O sea, ¿de esa casa no fuiste más tarde a otra casa donde habían futbolistas de la selección?”, insistió Magaly Medina. “No, no, no, eso también son chismes, andan diciendo muchas cosas”, aseguró Macarena Gastaldo.

Sin embargo, Magaly Medina volvió a preguntar sobre el futbolista ítalo peruano: “¿Y tú conoces, has conocido, has tenido la oportunidad de conocer a Lapadula?”. “No, yo sé quién es porque lo nombran en televisión, pero no”, aseguró Macarena Gastaldo.

Por su parte, Magaly Medina señaló que existirían fotos de la popular fiesta, pero que no las puede mostrar: “Lo que pasa es que nosotros como programa periodístico recibimos mucha información y algunas son informaciones gráficas. Lamentablemente por ciertas situaciones no podemos sacar a la luz esa información porque, por ejemplo, voy a decirlo, se tratarían de fotografías dentro de una casa y por ley sé que eso sería violación a la intimidad si las publico, pero por supuesto que sería un terremoto si lo hago”.

“(Macaena) nos decía que aquella vez que las descubrió el programa “Amor y fuego” en una casa y que todas se dispersaron, te acusaron a ti de soplona, de dar el dato, tú nos dices que no y también me dices que en esa fiesta no habían jugadores y que tampoco te fuiste a otra fiesta donde estaba Lapadula y otros seleccionados. En algún momento... Acá varios ojitos hemos visto unas cosas diferentes, pero es como si no existiera porque no lo puedo mostrar”, concluyó.

