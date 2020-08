Magaly Medina conmovió a propios y extraños al realizar una donación de 12 toneladas de alimentos a los vecinos del AA.HH. María de los Ángeles de la Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo, que han sido afectados por la pandemia y la crisis económica.

Lo que más sorprendió a los usuarios fue que la “urraca” hizo pública su donación, ya que nunca antes Magaly había donado llevando cámaras; no obstante, la periodista explicó por qué lo hizo de esta forma y aprovechó para responder a sus detractores.

“Todo lo que yo hago siempre trae cola, trae consecuencias, gente a favor y gente en contra. La gente en contra, algunos que no tienen ningún tipo de argumento, otros que salen a hablar porque sencillamente son como las garrapatas. Esas garrapatas que se suben al cuerpo de una persona o de un perro porque tienen que sacarle la sangre porque si no no sobreviven de otra manera. Esas garrapatas siempre se me han pegado por todos lados, así que nada de lo que yo haga va a estar bueno”, señaló Magaly Medina.

“Hay una cosa que yo siempre critiqué y que practiqué: que a mí no me gustó hacer nunca el bien y nunca ser generosa en público. Generalmente siempre lo hice de manera muy callada, los que me conocen, la prensa que me conoce lo sabe también”, señaló.

De acuerdo a la “urraca”, ella entiende las necesidades de las personas y desea ser un ejemplo para que otras figuras también donen en esta crisis: “Sin embargo, yo creo que las circunstancias en las que vivimos son circunstancias extraordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y es necesario que personas como yo, que también soy una persona de a pie, que sé de las necesidades, que sé de lo que no es tener alimento en tu mesa, a mí sí me desgarra ver todos los días a madres de familia pidiendo por un poquito de comida”.

“Eso hizo sí, que diga ‘voy y quiero hacer yo y sin auspiciadores’ (...) Esta vez creo que nosotros, la gente de televisión, la gente que la vida ha sido muy generosa con nosotros, entonces tratar de devolver algo y eso es lo hice”, explicó.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que todo salió de su bolsillo y no del canal: “Aquellos que este medio nos ha dado mucho pues meternos la mano al bolsillo, a nuestro bolsillo, no al de nuestro canal, no al de nuestros auspiciadores, sino al nuestro”.

