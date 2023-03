Tras el rotundo éxito que están teniendo Jorge Luna y Ricardo Mendoza en Europa, donde agotan las entradas a sus shows, Magaly Medina y su equipo decidieron reconocer el éxito de los peruanos, quienes anteriormente se autonombraron los ahijados de la ‘urraca’.

Luego de emitir una nota informativa en la que se resaltó el avasallador éxito de los comediantes de ‘Hablando Huevadas’, Magaly explicó que pese a sus diferencias o críticas, ella reconoce los éxitos de los peruanos: “No somos mezquinos, no somos miserables para reconocer algo que estamos viendo. Podemos discrepar con Ricardo Mendoza, que tiene esta relación abierta con Alicia, su pareja oficial, qué pasó con la otra, eso se los criticaremos”.

No es la primera vez que Magaly resalta el gran alcance que tienen los comediantes a pesar de no estar de acuerdo con su tipo de humor, pero si tienen público, se ganaron el respeto de la ‘urraca’, quien resaltó que algo están haciendo bien para que los quieran: “Lo que no podemos criticar y sentirnos bien por ellos es por el éxito que alcanzan con el público, el público no se compra, no se vende, el público tiene cariños auténticos por la gente a la que respeta, admiran y se distraen”.

