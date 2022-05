La joven madre soltera fue víctima del ojo clínico de los ‘urracos’ de Magaly Medina, quienes se percataron del notorio cambio físico que tuvo María Fe Saldaña, después de dar a luz a la hija de Josimar Fidel.

Magaly fue un poco más allá y decidió comparar a la joven madre con la nueva esposa de Josimar: “Mucho mejor que la esposa de Josimar, pero de verdad ha cambiado y de hecho debe haber pasado por el cirujano, porque se le ve bien”.

La ‘urraca’ insinuó que el cambio de María Fe habría sido con ayudita: “Comparada con la cubana de Josimar allá, esta chica se ve mejor, tiene mejor look, ha quedado con una cintura muy pequeñita, debe ser que los bingos están produciendo, porque no ha promocionado a un doctor por canje”.

Al mismo tiempo, María Fe estuvo haciendo una transmisión en vivo, donde reveló que su principal secreto para quedar así luego de su operación, es usar faja: “Desde el primer día que di a luz, hasta ahora, todos los días me puse faja, no había ni un día que no use faja”.

