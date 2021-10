Probablemente el programa con más rating que tendrá ‘América Hoy’, fue el que se emitió el día siguiente al ampay de Melissa Paredes. Posteriormente, el tema fue muy tocado por todos, incluyendo a Mariella Zanetti, quien es panelista del programa de Ethel Pozo y cuando habló sobre el caso Melissa Paredes, todos entendieron que la estaba defendiendo, pero ella confesó la verdad para ‘Al sexto día’.

Al ser abordada por el reportero de ‘Al sexto día’, acerca de si defendió o no a Melissa Paredes, Mariella respondió: “Yo no he defendido a nadie, yo simplemente me pongo en la posición de no hacer leña del árbol caído”.

“Nadie es santo, entonces que no me vengan a hacer como que los calzones con bobos todos”, fue así como Mariella respondió al reportero y añadió que el programa en el que trabaja, no tomó la decisión en nada, las decisiones que se hayan podido tomar, fueron individuales de cada uno.

Cabe recalcar que el programa sabatino también intentó entrevistar a Janet Barboza y Edson Dávila. Sin embargo no dieron declaraciones a excepción de unas cuantas palabras de ‘Giselo’, que simplemente dijo “pasa”, quizá en relación a que le puede pasar a cualquiera.

