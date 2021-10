Hace pocos años el público peruano fue sorprendido con la aparición de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, como conductora del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Poco se sabía de ella debido a que no fue un personaje mediático, pero hoy conoceremos más de Ethel Rocío Pozo Valcárcel.

Gisela Valcárcel tuvo una hija el 15 de diciembre de 1980, ella es Ethel Pozo, la actual presentadora de “América Hoy”, quien recientemente fue choteada en vivo por Melissa Paredes.

Ethel estudió en el prestigioso colegio ‘Newton College’ y su carrera universitaria como comunicadora la llevó en la costosa y bien posicionada ‘Universidad de Lima’. Pese a su holgada vida académica, ella confesó en muchas oportunidades que de niña no podía tener muchas cosas debido a que su madre era “humilde”, es por ello que no tiene muchas fotos de niña, porque no tenían una cámara.

Antes de ser conductora, administraba los negocios de su madre como el spa ‘Amarige Salón’ y la productora ‘GV Producciones’.

Actualmente la vemos en “América Hoy”, pero luego del programa pasa el tiempo con sus dos hijas, que tuvo con Fernando Garabán. Tuvo también una larga relación con el actor Franco Cabrera, que duró aproximadamente poco más de tres años. Pero actualmente tiene una relación amorosa con el productor de GV Producciones, Julián Alexander.

