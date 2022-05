Korina Rivadeneira apoyó a su amiga Vania Bludau y confirmó que Mario Irivarren es una persona ‘tosca’ al comportarse y expresarse. La venezolana fue invitada al programa América HOY para opinar sobre las recientes declaraciones de Vania, quien dejó entrever supuestos maltratos en su relación con el exchico reality.

La esposa de Mario Hart compartió unos días con Vania y Mario en su casa de Colán (Piura), cuando ellos aún estaban juntos.

“No vi escenas de celos para nada, siempre estaban contentos, por allí uno que otro comentarios que a mí no me gustaba, de parte de Mario. Todos los que conocemos a Mario sabemos que tiene un carácter fuerte y difícil y tosco al hablar, él es muy directo. Y Vania es una persona muy sensible”, reveló Korina.

Por su parte, la psicóloga del programa recalcó que “hay un línea muy delgada entre ser tosco y ser violento, porque la palabras dejan moretones internos en la persona”.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre Mario Irivarren?

Vania Bludau fue entrevista por ‘Amor y Fuego’ y se le preguntó si fue víctima de maltratos físicos o psicológicos, a lo que ella no lo negó. Dijo, además, que se arrepiente de haber estado con Mario Irivarren.

“Lo que yo he vivido, lo que yo creo y he percibido en mi relación pasada, no lo quiero volver a pasar, simplemente eso. Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco. No somos amigos, lamentablemente él y yo no somos amigos, puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, agregó.

“Tampoco es que sea maltrato físico... Es que no sé que tan físico podría ser. O sea no ha habido violencia en sí, pero si han habido cosas toscas que no van con mi parecer de relación sana y bonita. Son cosas que yo no aguanto y a mi no me gusta que me traten mal”, expresó.

