La cantante de cumbia Marisol defendió a Yahaira Plasencia de las críticas que recibe hasta ahora por usar playback en su presentación de los Premios Heat 2021. La ‘Faraona de la cumbia’ consideró que salsera sí tiene talento para el canto, además pidió que no se le quiten mérito a su esfuerzo.

“A veces es mejor presentarse haciendo playback cuando no tienes el respaldo de tus músicos y estar segura de que todo va a salir bien. Y ella ha viajado sola, así que no lo veo mal, lo importante es hacer una buena presentación”, comentó al diario Trome.

“Para mí, ella sí canta. Que no tenga la voz que todo el mundo quisiera es otra cosa, pero la chica canta. No hay que quitarle mérito y se esfuerza por hacer mejor su trabajo cada día. Hasta le han criticado por el vestido que lució, pero nadie sabe todo lo que le pasó. Me parece increíble ver tanta crítica, tanto odio que le tienen como si ella le hubiese hecho algo a la gente”, dijo.

La cantante de cumbia considera a Plasencia su amiga y asegura que muchas personas critican sin saber todo lo que hay detrás de cada artista.

“Conozco a Yahaira, es mi amiga, la quiero mucho, sé cómo ha venido trabajando y de sus logros, y la gente muchas veces no conoce todo lo que hay detrás del artista. Me da cólera todas las críticas que le hacen, pues en lugar de apoyar a nuestros talentos los destruimos”, comentó.

“Veo que quieren destruirla, estamos pasando una pandemia y parece que no hemos aprendido nada, cuando deberíamos de cambiar y mejorar. La quiero y siempre trato de aconsejarla, me alegro por sus logros porque nos suma a todos”, añadió.

