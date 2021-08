Mayra Couto sorprendió a sus seguidores al dar una corta clase de lenguaje vía Twitter. Al parecer, la recordada ‘Gace Gonzales’ estaría harta de que los internautas escriban de manera incorrecta los aumentativos.

“Por favor, los aumentativos “AZO” y “AZA” van con “Z”. Cansadazo, lujazo, grandazo. Fem: lataza, cansadaza, camionetaza”, escribió en dicha red social.

Por favor, los aumentativos “AZO” y “AZA”van con “Z”.

Cansadazo, lujazo, grandazo.

Fem: lataza, cansadaza, camionetaza. — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) August 14, 2021

Sin embargo, y como era de esperarse, los usuarios no recibieron bien esta corta ‘clase’ de lenguaje. Así pues, varios de ellos mostraron su disconformidad hacia la actriz peruana.

“¿Y en inclusive? Cuerpaze, mundaze, feministe”, “Reglas de ortografía de la que dice ‘munda’”, “¿Ahora eres experta en gramática, munda?”, fueron algunos comentarios en su contra.

Como se recuerda, la artis nacional ha levantado polémica en varias oportunidades por utilizar el lenguaje inclusivo. En particular, por invitar a sus seguidores a llamar “munda” al planeta tierra.

“Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?”, señaló la actriz aquella vez en una de sus publicaciones en Instagram.

