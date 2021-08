La actriz Mayra Couto publicó un pequeño avance de su serie “Mi cuerpa, mis reglas” y fue objeto de burlas en Instagram.

“Cuándo estrenan para no verla”, escribió un usuario en el post de Instagram de la actriz. Mayra Couto no se quedó callada y enfrentó al cibernauta:

“hola, Carlos! Todavía no tenemos fecha de estreno, pero puedes ir recomendando que no vengan a mi instagram a dar like o seguirme. Gracias por tu colaboración”, respondió Mayra Couto.

Sin embargo, el usuario no se acobardó y volvió a arremete contra la actriz: “Repito si creo que no te quedo claro, cuando estrenan no solo para no ir, sino recomendar que nadie vaya (...) gracias Mayra por el consejo, se agradece amigue, jajajajajajaja”.

“Mi cuerpa, mis reglas”

Cabe recordar que Mayra Couto ganó un premio de 75 mil soles del Ministerio de Cultura en febrero de 2021. Con este dinero, la actriz podría grabar el primer capítulo de su teleserie “Mi cuerpa, mis reglas”.

Couto fue ganadora en la categoría de Piloto de serie de la DAFO.

