Pablo Villanueva, el popular ‘Melcochita’, respondió a las fuertes confesiones de su hijo Hussein Villanueva , quien lo acusó de abandonarlo en Estados Unidos cuando tenía 13 años y con solo 40 dólares.

El actor cómico de 86 años se pronunció con el diario Trome y dijo no recordar la dramática experiencia que pasó su hijo. Sin embargo, dio una insólita respuesta sobre por qué su relación con Hussein no es tan cercana.

“Lo que pasa que de niño jugaba con muñecas y su hermano Pablo me contó, yo me molesté y cuando se acercaba a besarme o saludarme, lo rechazaba. Él siempre se acuerda de eso, por eso habla así.... ¡quién no se equivoca! uno siempre piensa mal ahora mira el ‘machazo’ que es ”, comentó.

Ahora asegura que ya limó asperezas con sus descendientes y que “los problemas quedaron atrás”.

“La verdad, no me acuerdo (si lo abandoné con 40$), pero solo quiero decir que amo a todos mis hijos. Hussein está bien en Alemania, se ha comprado su carrazo, trabaja en una importante empresa automotriz”, dijo orgulloso.

