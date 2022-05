Melissa Klug no se quedó callada ante los recientes comentarios de Rodrigo González, quien señaló que ella pudo criar a sus cinco hijos “con el presupuesto de (Jefferson) Farfán”.

Todo comenzó cuando la ‘chalaca’ defendió a su hija Samahara de la denuncia por presunta amenaza de muerte: “Tengo hijos bien criados y educados y, sabes, lo mejor de todo es que lo hice sola”, había dicho Melissa Klug. Sin embargo, ‘Peluchín’ la puso en su sitio y comentó que si ella pudo criar a sus hijos sin ningún problema fue gracias a la plata de la ‘Foquita’.

¿Qué respondió Melissa Klug? La influecer se pronunció por primera vez sobre la ayuda económica que recibió de Jefferson Farfán, padre de dos de sus cinco hijos, Adriano y Jeremy.

“Yo no me beneficio del dinero de él ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. (Con) Jefferson, porque tenemos un acuerdo de que los beneficiarios son mis hijos, entonces, yo (también) trabajo. Que la gente sigue opinando, al final es mi vida y yo la vivo”, comentó a América Espectáculos.

Luego se ratificó en que ella crio sola a sus 5 hijos, en referencia a que le dedicó tiempo: “El hecho de que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos y hayamos vivido juntos, y esté un techo y una comida, no quiere decir que me haya ayudado a aportar en toda su crianza, en medicinas, educación, vestimenta, son otras cosas. Una cosa no se puede comparar a todo lo global que es mantener o criar a tus hijas”.

Hijos de Melissa Klug

TE PUEDE INTERESAR