Este martes 7 de setiembre, Melissa Klug se presentó en el programa ‘América Hoy’ donde reafirmó su deseo de convertirse en madre con Jesús Barco, pero lo que no esperaba es que la psicóloga Lizbeth Cueva cuestionara duramente su decisión.

¿Qué pasó? La ‘Blanca de Chucuito’ se encontraba en el segmento de cocina del magazine donde reveló que no le gustaba la cocina. “No cocina, y así quieres tener más hijos. Los hijos son una responsabilidad”, fue el polémico comentario de la especialista.

¿Cuál fue la respuesta de Melissa Klug?

La empresaria chalaca se presentó en ‘Magaly TV, La Firme’ y aprovechó para contestarle a Lizbeth Cueva. Además, dejo en claro que sí sabe cocinar, pero no le gusta.

“Sí, yo estaba ahí en ese programa (América Hoy), y me ponen al costado de la persona que estaba cocinando, ahí se dio. ¿Yo qué hago acá en este bloque cocinando? Me dicen: ‘No sé, habla, comenta algo’, pero a mi no me gusta la cocina”, indicó Melissa.

Luego de esto, Magaly Medina, expresó su indignación y se solidarizo con Melissa Klug.

“Fue el comentario machista de nuestras abuelas: ‘Ay no sabes cocinar y quieres tener otro hijo’, es cómo cuándo mi papá le decía a mi mamá, luego cambió su manera de pensar, pero decía: ‘Enséñale a las chicas a cocinar, sino el marido les va a tirar las ollas por la cabeza’. Bastante me van a tirar una olla por la cabeza”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR