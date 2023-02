¿Qué pasó realmente? Los conductores de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila, Brunella Horna y Christian Domínguez, no dudaron en debatir sobre las últimas fuertes declaraciones que tuvo Jesús Barco sobre su matrimonio con Melissa Klug.

Y es que todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando los presentadores recordaron cuando el futbolista se encontraba dando una entrevista para Gol Perú, cuando de pronto Rodrigo Cuba lo troleó sobre su boda con la popular ‘Blanca de Chucuito’. Al respecto, el joven pelotero no pudo evitar mostrar su fastidio y dejó entrever que su boda no se realizaría.

Frente a ello, dichas palabras generaron los comentarios de Janet, quién se mostró asombrada que no sepa la fecha de dicha unión, la cual la propia Melissa dijo que se daría este 2023.

“Cuando una mujer se presenta en televisión y dice que a finales de año del 2023 me voy a casar, es porque lo hablo con el novio definitivamente. Y que le pregunten al novio y él diga: ‘ni yo sé qué va a pasar’... No, eso no puede ser”, sostuvo la popular ‘Rulitos’.

Sin embargo, fue Ethel Pozo quien salió en defensa de Jesús Barco y señaló que lo más probable, es que por su inexperiencia frente a la presión mediática, el futbolista no habría sabido contestar adecuadamente.

“Qué fuerte, pero se puso nervioso de repente... Pero ¿qué tal si ha sido estrategia para que nadie se entere? Recuerden que Melissa Klug nos contó que se iba a casar en el extranjero”, expresó la hija de Gisela Valcárcel.

