Un nuevo audio de Melissa Paredes revela que ella no habría sido completamente sincera cuando se pronunció sobre su situación laboral en ‘América Hoy’, programa de GV Producciones que conducía junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Entérate de más en la siguiente nota.

Recordemos que su abogada Patricia Simons había revelado que la modelo se encontraba bajo el régimen de suspensión perfecta de labores por lo que no estaba recibiendo ingresos económicos. En declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’, la letrada indicó que el contrato de Melissa Paredes en “América Hoy” terminaba el próximo mes.

Sin embargo, al día siguiente la modelo salió a desmentir a su abogada: “Por intermedio de la presente, agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha, GV Producciones. Ayer se manifestó, de forma errada, sobre mi situación contractual con GV. Quiero dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones (...) Pido disculpas si por las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación. No fue mi intención”, indicó.

Pese a estas declaraciones, Rodrigo ‘Gato’ Cuba dio a conocer un nuevo audio donde la modelo le asegura que la despidieron del ‘América Hoy’. La transcripción del audio aparece en la demanda que interpuso en el Cuarto Juzgado de Familia.

Melissa Paredes: Oye Rodri, tú sabes que me botaron del trabajo, de todo.

Rodrigo Cuba: uhmmm

M: No te estoy grabando por si acaso

R: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé

M: Revísame si quiere... tócame

(...)

M: Bueno, ¿sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo, no quieres ver que no tengo nada

R: No, no te calatees porque no quiero ver

