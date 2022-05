¡Fuertes declaraciones! Melissa Paredes estuvo como invitada especial en el programa de Youtube de Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, donde reveló detalles inéditos de lo que fue su estancia como conductora de “América Hoy”.

Todo se dio cuando la modelo se encontraba respondiendo a una pregunta que le hizo el bailarín, cuando de pronto él la interrumpió, y ella se fue con todo al decir que estaba aprendiendo los malos hábitos de Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Eso aprendes de las compañeras, lo que te enseñan, a cortar a una cuando está hablando. Respeto en el escenario”, le dijo la popular ‘Meli’ a Edson, dejándolo completamente en shock. “Hermana, ¿Cómo me vas a decir eso?”, le reclamó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, pues Melissa no se amilanó y siguió aconsejando el bailarín. “Es ping pong, pero te estoy respondiendo si me dices que me he puesto implante”, cambió de tema Giselo.

