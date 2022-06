Melissa Paredes llegó al set de ‘Amor y Fuego’ este jueves 16 de junio para conversar con Rodrigo González y Gigi Mitre. La actriz hablará sobre su mediático enfrentamiento con su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba y su romance con el bailarín Anthony Aranda.

Durante la reciente edición del programa de Willax TV, la modelo le reclamó al popular ‘Peluchín’ por dejar entrever que habría sufrido violencia física por parte del futbolista.

“Yo nunca dije que me agredió físicamente, estás equivocado”, le dijo Melissa a Rodrigo. “Yo dije que me tuve que salir de la casa porque habían insultos, habían peleas, eso es violencia psicológica. Como tú lo dices suena a que el me agredió”, agregó Melissa Paredes

“¿Tú le dices ‘Hola, guapo’ a una persona que te está agrediendo emocionalmente?”, cuestionó Rodrigo González. “Nosotros después del ampay seguíamos teniendo una buena relación, seguimos viviendo bien”, acotó Paredes.

