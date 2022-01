‘Mujeres al mando’ no va más y fue confirmado por las conductoras del programa y adelantado por Rodrigo González, esto en medio de la polémica por las apariciones de Melissa Paredes en el programa.

La conductora de ‘MAM’ decidió abordar en vivo a Melissa, debido a que estuvo ausente en el programa durante estos días: “¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) vas a tener un programa propio?”.

Melissa Paredes tuvo una forma peculiar de contestar, sin afirmar ni negar: “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mándame un saludito ya que estás en la radio”.

