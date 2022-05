Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al mostrar pantallazos de conversaciones con su exesposo Rodrigo Cuba, antes y después del ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, esta vez, aprovechando la ocasión, el creador de “Instarándula”, Samuel Suárez, sacó a la luz conversaciones que tenía la modelo con su manager José Víctor Vergara y que en su momento, pasaron desapercibidas.

Cabe señalar que actualmente Melissa y el ‘Gato’ Cuba se encuentran en una disputa legal por la tenencia de su hija Mía. Por ello, el popular ‘Samu’ compartió la conversación que tenía la exconductora con su amigo, pues al parecer, el mayor miedo de la modelo era perder a su pequeña.

“Esta nueva relación que tengo está súper rara... Rodri está como muy fresh”, dijo Melissa a Vergara el 11 de octubre del 2021. “José, sería bueno hacer un acuerdo por lo bajo con Rodri, con fecha que nos estamos separando, por cualquier cosa cubrirme yo (...) Con el fin de que si pasar algo, es la única forma, yo no confío en nadie. Me da miedo que luego me quiera cag... con mi hija quitándomela o algo así”, se logra leer.

