La entrevista de Melissa Paredes en ‘Mujeres al mando’ está dando qué hablar, debido a que después de meses se logró conocer las declaraciones de la modelo y todo lo que pasó luego de ser ampayada con Anthony Aranda.

Muchos hablan de un posible gancho de Melissa Paredes y su entrevista para conducir ‘Mujeres al mando’, por lo que Thaís Casalino le preguntó si estaría interesada una vez más en tener la conducción de un programa y la modelo dejó en claro que le “encantaría”, ya que el ‘Gato’ Cuba no le pasa una pensión.

“De aquí a un mes no sé cómo me veo, no lo he pensado, pero necesito trabajar, tengo una tenencia compartida. A diferencia de muchas mujeres que se quedan como madres solteras, el hombre les pasa una pensión, a mí no me pasan absolutamente nada”, fueron las declaraciones de la Paredes.

En cuanto a la conducción de ‘América Hoy’, dijo esto: “No es que yo la dejé, si yo lo hubiese dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana siento yo, simplemente por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que los hombres lo cometan para ellos no se les quita nada, pero a nosotras las mujeres sí”.

