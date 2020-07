En entrevista para Magaly TV La Firme, el cantante Toño Centella hizo una revelación tras asegurar que su esposa, Johana Rodríguez, le habría sido infiel con el músico de nombre Marvín, perteneciente a la agrupación Zaperoko.

Toño Centella contó que este músico de 17 años era amigo de su propio hijo. “No entiendo yo. Teniendo casa, teniendo todo, la han encontrado en un cuarto por los Barracones y es malo este chico porque era también amigo de mi hijo”, le dijo a Magaly Medina.

El cantante de música también reveló que el pasado 23 de febrero, cuando festejaron el cumpleaños de su esposa, lo hicieron con la compañía de Zaperoko, agrupación a cual pertenece el sindicado de haber roto el matrimonio.

“Lo celebramos con ellos, pero yo ya sospechaba algo porque este ‘pata’ se quedó hasta el último y ella también se quedó hasta el último. Luego me pidió espacio, estar sola. Luego encontré una conversación en un celular y ella me lo negó”, añadió Toño Centella.

Rompe su silencio

El programa “Magaly TV La Firme” lanzó su adelanto y mostró un fragmento de la entrevista telefónica con la aún esposa de Toño Centella, quien ha sido señalada de haberle sido infiel y de haberle robado.

Según Johana Rodríguez, nunca le habría sido infiel al cantante con quien llevaba más de 10 años de casados. “Yo no le he sido infiel, jamás y él lo sabe, lo sabe perfectamente. Toda mi vida lo he respetado”, aseguró para “Magaly TV La Firme”.

Expareja de Toño Centella dio una entrevista al programa de Magaly Medina

Expareja de Toño Centella dio una entrevista al programa de Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

