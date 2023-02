La actriz Nataniel Sánchez no descartó la posibilidad de regresar a la serie “Al fondo hay sitio”; sin embargo, señaló que es una opción muy lejana para ella, pues actualmente está enfocada en sus proyectos en España.

En diálogo con Estás en todas, Nataniel Sánchez respondió lo siguiente cuando le preguntaron si regresaría a su país natal: “Yo no puedo decirte ‘yo no voy a volver a Perú' porque no sabes nunca lo que tiene preparado la vida, nunca sabes a dónde te va a llevar. Es más, tampoco podría decir me voy a quedar en España porque de repente un día me sale algo en Los Ángeles, me sale algo en México, y el camino me lleva por allá. Yo creo que no tenemos control de nada, solamente tenemos que vivir el presente”.

Según la actriz, sí aceptaría proyectos más cortos: “Estoy encantada de volver a Perú para hacer proyectos cortos, feliz, como una película, lo que sea, corto yo voy, pero yo ahora, Nataniel está establecida aquí, ahora tengo mis animales aquí, ahora tengo mi vida aquí, mi ritmo, mi ropa, o sea, todo, mis cosas, parece una banalidad, pero cuando te instalas... he armado mi casa (...) hay un montón de cosas que tú has hecho que efectivamente no te atan a ningún lado, pero este es el hogar que yo tengo ahora”.

La actriz también se mostró emocionada por el nuevo amor de Joel Gonzáles, personaje de Erick Elera: “Me parece maravilloso que se enamore el personaje de Joel, que vuelva a haber una pareja maravillosa con María Grazia, feliz de que la serie genere historias nuevas y que la gente se enganche con nuevas personajes”.

En ese sentido, Nataniel Sánchez admitió que hubo conversaciones con América Televisión, pero regresar a “Al fondo hay sitio” no está entre sus planes: “Yo tuve una conversación con el canal cuando recién la serie se lanzó porque algunas personas estábamos convocados para este retorno, en ese entonces se dijo que no. Yo tengo ahorita proyectos en mente, cosas abiertas que estoy desarrollando, entonces sí te complica el hecho de ir a vivir a Perú para rodar la serie, también. Nunca puedo decir ‘no voy a ir, de ninguna manera’, porque no sé -como te digo- qué cosa me traerá la vida, pero lo que yo sí sé es que ahora no tengo en planes hacer Al fondo hay sitio”.

“Yo a la serie le guardo todo mi respeto y todo el cariño del mundo porque yo fui extremadamente feliz cuando rodaba la serie”, comentó.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR