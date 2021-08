El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, le recordó a Nicola Porcella que si se fue a México fue porque él mismo se cerró las oportunidades en Perú.

“México te pudo haber abierto la puerta, pero aquí el país no te cerró las puertas, te las cerraste tú solo con tus actitudes, porque oportunidades se te dieron”, sentenció Nicola Porcella.

Además, Rodrigo González lamentó que Nicola Porcella tenga cierto resentimiento, cuando fue él el responsable de su futuro.

“El resentimiento hacia el país no sé. Entiendo el agradecimiento hacia el país (México), pero en Perú se te dio las todas las oportunidades del mundo, una tras otra”.

Agregó que en México le han dado la oportunidad porque aún no lo conocen. “Que has sabido reinventarte en un país que te ha abierto las puertas porque no te conoce te abre las puertas, ya depende de ti si te las cierra”.

