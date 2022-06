Este jueves 30 de julio, el programa ‘Amor y Fuego’ presentará una fuerte denuncia contra Rodrigo Cuba y su pareja Ale Venturo. Y es que Doña Francisca, nana de la hija de la empresaria, aseguró que la llevaron contra su voluntad a la casa del ‘Gato’ Cuba para que firmará un documento.

Según el avance promocional del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la nana estaría siendo obligada a firmar un papel para dejar bien parado al ‘Gato’ Cuba.

“(La nana) Se comunicó conmigo asustada porque dice que la habían subido a un carro y que la estaban llevando a la casa de Rodrigo y que no la estaban dejando donde ella quería quedarse, que era la casa de Alexandra y que le han quedado el teléfono”, se puede escuchar en el avance del programa.

Asimismo, Daniel León compartió el audio de la trabajadora del hogar con su abogada:

Niñera: La señorita ahorita me llevó a la casa y me chantajeó pues, me dice: “Tienes que firmar tú una cosa para que te quedes limpia, sino firmas igual te vas a quedar mal con el joven Rodrigo”.

Abogada de Daniel León: ¿No te han dejado bajar?

Nana: Me quieren hacer firmar un papel para mentir al joven Daniel, para que se quede mal.

Abogada de Daniel León: ¿Ahora no puedes salir? ¿estás encerrada?

Nana: Sí, pues. No puedo salir, pues.

Como se sabe, Daniel León, quien busca la tenencia completa de su hija, acusó a la rubia de dormir con su hija y Rodrigo Cuba en la misma cama. Estas declaraciones desmentirían la versión del futbolista, quien aseguro que su hija no sabe de su relación con Ale Venturo.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó indignado.

