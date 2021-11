La frase del ‘gato por liebre’ quedó atrás con la del ‘te dieron zorrito por perrito’ y el caso del zorrito Run Run de Comas, ha sido noticia y Susy Díaz no podía desaprovechar la tendencia.

“Me está yendo muy bien con mis dietas en redes sociales y ahora tengo la dieta del zorro Run Run, que es ‘dejo que me atrapes, pero si me llevas a Tulum’”, así fue como la exvedette celebró su éxito en redes y deseó que encuentren a Run Run y lo liberen en su hábitat.

Al mencionar Tulum, era imposible preguntarle por su acompañante, Walter Obregón, sin embargo la rubia fue tajante y señaló que está soltera y sin compromiso: “Walter puede salir con quien quiera y yo también, solo somos amigos. Estoy tranquila, con el mantenimiento al día y hago lo que quiera en cuatro paredes”.

