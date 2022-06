Nadie se lo esperaba. Pamela Franco sorprendió a fanáticos y público en general, al informar que la agrupación perteneciente a su pareja, ‘Puro Sentimiento’, no contaría más con su participación, por ese motivo Kurt Villavicencio intentó revelar la verdad.

Según Pamela Franco, su retiro de la música, se debería a que desea tener más tiempo para su hija: “Estar en el mundo de la música te trae grandes satisfacciones, pero también sacrificios como alejarse de la familia (…) por ello estaré dedicada a la crianza de mi Catita, sin dejar de trabajar y también estar presente en mis redes sociales”.

Los motivos dados por la cantante, no fueron suficientes para el ‘Metiche’, quien entre risas, aseguró que se retiraba del grupo por “su nueva nariz”, ante la mirada atenta de sus compañeras de conducción, quienes minutos antes expresaron que entendían la posición de Pamela Franco.

No feliz con reírse de su nariz, Kurt Villavicencio señaló que Pamela Franco no funcionó para ‘Puro Sentimiento’, porque a su edad ya no funciona contra “las chibolas”.

