La hermana de Patricio Parodi, María José ‘Majo’ Parodi, quien tiene seis meses de embarazo, reveló que sufrió una caída tras presentar calambres mientras dormía este martes 1 de marzo de 2022.

A través de Instagram, la hermana de Patricio Parodi contó que se despertó con calambres y, al intentar ir al baño, se cayó de la cama: “No ha pasado nada malo, de hecho me dio unos calambres en la madrugada que no se los puedo contar, esto solo me había pasado una vez (...) ayer volví a sentir eso, cómo les explico que me paré para ir al baño, pongo el pie en el piso y me caí, mi pie no reaccionó y me comencé a acalambrar”.

Según Majo Parodi, empezó a llorar porque no lograba levantarse: “yo estaba llorando, solamente quería agarrar mi celular para llamar a mi hermana”.

Y es que a Majo le tocó dormir sola esa noche, por lo que no pudo avisar a su hermana Mafer para que la auxilie: “Yo estaba en mi cuarto, siempre duermo con mi hermana cuando no se queda Alfred (enamorado de su hermana) (...) me había levantado antes al baño y había dejado mi celular en la otra mesita de noche, entonces yo arrastrándome en el piso porque, en verdad, mis pies no me respondían”.

“Me estiré con todo el dolor del mundo, me estaba estirando en el piso y claro, no llegué a mi celular, ya después me paré y solamente sentía el dolor, pero ya no estaba el calambre ahí, entonces fui al baño y les juro que me volvió a dar el calambre”, recordó la hermana de Patricio Parodi.

Afortunadamente, solo se trató de un susto y tanto ella como su bebé se encuentran bien: “Me he levantado hoy con un dolor de pantorrilla increíble, o sea, me sigue doliendo hasta ahora, por eso dije no voy a entrenar, voy a descansar porque me dolía el hecho de caminar, de apoyar el pie, pero ahorita se me ha bajado un poco el dolor”.

Fuente: Instagram @twosidesblog

