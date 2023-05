Patricio Parodi es uno de los participantes más icónicos del reality de competencia ‘Esto es Guerra’ por lo que ganó mucho popularidad en la televisión y redes sociales por sus habilidades en la competencia contra los ‘Combatientes’.

Sin embargo, el popular chico reality tuvo declaraciones que sorprendieron a todos, pues Patricio Parodi aseguró que algunas personas lo confunden con el actor de hollywood, Robert Pattison, quien alcanzó la fama global al darle vida a uno de los personajes principales de la saga de libros y películas ‘Crepusculo’, el vampiro ‘Edward Cullen’.

‘Pato’ Parodi declaró frente a las cámaras de ‘Estas en Todas’ que esto le había sucedido cuando estaba debutando en la televisión y su relató sorprendió a todos.

“ Si me acuerdo que cuando recién entre a ‘tele’ por ahí en mis inicios (...) en lo que empiezas a hablar así con la persona me decía “Oye tu pareces a este que sale en esta serie de vampiros”, que no me acuerdo el nombre. El vampirito, el blancón ese ”, contó Patricio.





