Tras la carta notarial enviada por Giulliana Rengifo a Magaly Medina, por sentirse aludida con los calificativos de la ‘urraca’, Rodrigo González reveló que su ‘exmadrina’ tiene todas las de ganar por su abogado.

“¿Qué le puedo recomendar a la Giuliana Rengifo? Está perdiendo su tiempo y más ahora que Magaly está con mi mismo abogado, con el doctor Iván Paredes, no va a prosperar. En ningún momento Magaly Medina te ha dicho tal por cuál, si te vas a valer de lo que sentiste, están quedando mal parada”, fue así como ‘Peluchín’ adelantó el futuro de las acusaciones de Giulliana, confiando en su abogado.

Por su parte, el abogado Iván Paredes hizo muestra de sus habilidades al revelar los errores de la carta notarial de Giulliana en una entrevista con Magaly, añadiendo: “Para empezar Giuliana Rengifo dice que te ratifiques o rectifiques y me da mucha gracia, nadie mandar una carta notarial para que te ratifiques. Ella dice que tú has comentado que ella es una ‘pelandusca’, para empezar tú a nadie has dicho ‘pelandusca’”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO