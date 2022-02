El modelo Greg Michel contó su verdad a las cámaras de “Amor y Fuego”. Según el modelo, estuvo a punto de firmar el contrato para ingresar a “Esto es guerra”, pero no llegó a nada por no aceptar salir con Peter Fajardo.

Y es que el belga dejo entrever que el productor habría tomado represalias al vetarlo por negarse a aceptar sus propuestas. “Le rechacé varias de las ofertas de salida, al cine, de la comida”, señaló.

Estas declaraciones no habrían sido del agrado del productor del reality de competencia, quien rechazó los comentarios de Greg Michel en un comunicado y amenazó con demandar al modelo por no mostrar pruebas de lo anunciado públicamente.

“Ante las declaraciones emitidas sobre mi persona por Greg Michel en el programa Amor y fuego, me veo en la necesidad de anunciar que tomaré acciones legales contra el señor y contra las personas que sean cómplices de este delito. Dicha información no corresponde a la verdad y es lamentable que no se haya verificado o presentado pruebas de lo que se dice públicamente”, fue lo que leyó Gigi Mitre.

Como se sabe, no es la primera vez que Peter Fajardo es vinculado con algún modelo. Recordemos que Elías Montalvo, de 25 años, confesó que tuvieron una relación sentimental, pero que nunca la hicieron oficial.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO