La exmodelo Angie Jibaja fue denunciada por robo e intento de asesinato por parte de Víctor Zamora, sujeto que fue acusado por la “chica de los tatuajes” de haberla agredido físicamente y de haber intentado violarla. Ambos protagonizaron un tremendo escándalo el pasado 9 de marzo de 2023.

El programa de “Magaly TV, La Firme” logró comunicarse con Zamora Pajuelo, quien negó las graves acusaciones en su contra y, ahora, denunció a Angie por el hurto de la perrita de su esposa.

“Yo no escapé, yo no la agredí. Me golpeó, tengo moretones en el pecho, si me daba más arriba (en la sien), yo estaba muerto. Parecía un atento de homicidio porque ella no se veía la misma persona, está adicta a las sustancias”, dijo el sujeto.

Luego del enfrentamiento, la exreina de los realities chilenos se retiró de la vivienda robándose a su mascota Bella y otras pertenencias de valor. “La señora Angie Jibaja dejó al can en la clínica veterinaria Walac, el 10 de marzo de 2023, para que lo atendieran. Dicha clínica le indicó (a los dueños) que la fémina recogió al can el sábado 11 de marzo y hasta ahora no lo devuelve”, se lee en el parte policial.

“Yo nunca recibiré a Angie en esta casa. Si puedes, tú Angie, recupérate. Recupera tu vida, tu familia. Regresa a la perrita”, sentenció.