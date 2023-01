Cassandra Sánchez de Lamadrid , la hija mayor de la empresaria Jessica Newton, decidió voltear la página y empezar desde cero su relación sentimental con el cantante Deyvis Orosco para este 2023.

La influencer fue criticada duramente el año pasado por pasar por el alto el ‘ampay’ del cumbiambero saliendo de un sauna que ofrece masajes tántricos con ‘final feliz’ a sus clientes, según informó el programa ‘Magaly TV La Firme’.

A través de un romántico post en Instagram, Cassandra aclaró que renueva su confianza en Deyvis Orosco, padre de su único hijo Milan.

“Solo necesitamos dos cosas: que nos hagan reír y que nos hagan confiar. Confiar en que se puede querer sin dolor, convirtiendo los días triste en planes perfectos y las dudas en respuestas y besos sinceros” , se escucha en el audio que compartió la hija de la organizadora del Miss Perú.

Los seguidores de la pareja aplaudieron el mensaje de amor y felicitaron a la pareja por continuar unida, viendo a su pequeño hijo crecer.

En el video, Cassandra incluyó las imágenes que publicó al día siguiente del ampay de Deyvis.

Magaly advierte a Jessica sobre Deyvis Orosco

Magaly Medina se refirió a las declaraciones de Jessica Newton, quien salió en defensa de Deyvis Orosco tras el ampay difundido donde se le ve permaneciendo 11 horas dentro de un sauna conocido por ofrecer “final feliz”.

“Yo realmente, siendo ella, mamá de una mujer, yo realmente defendería a mi hija, más no a mi yerno. A mi hija defiendo, pero no al yerno, eso no se hace porque luego el tiempo termina quitándole la careta a la gente, así que ahí te quiero ver”, agregó.

La figura de ATV comentó que Cassandra no saldría a declarar a los medios por dicho ampay porque se siente avergonzada. “Debe estar arrochada, se muestra con el hombre... Bueno, es la mujer, ella decide si aceptar eso, porque cuando convives con alguien hay cosas que aceptas o no, es negociable”, finalizó.

