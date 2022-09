Este 22 de septiembre de 2022, durante el programa América Hoy, Ethel Pozo y Melissa Klug admitieron que, de ser necesario, se mudarían a otro país como un acto de amor, tal como Shakira por Gerard Piqué. Sin embargo, Janet Barboza les ‘jaló las orejas’.

“Hay que hacer sacrificios porque, mira, ella (Brunella Horna) deja su trabajo por irse a vivir a Trujillo, uno deja su país para irse a vivir a otro país, entonces yo creo que la mujer da más que el hombre (...) Shakira dejó de vivir en Estados Unidos para irse a vivir a Barcelona”, dijo Melissa Klug.

Sin embargo, Janet Barboza le preguntó qué haría si le tocara vivir una situación similar: “Si a Jesús Barco le sale un contrato en el Real Madrid ¿lo acompañas?”. “Ay, decrétalo, mamacita, me voy con mis maletas y todo”, admitió Melissa Klug pese a su opinión inicial.

“Yo tengo una pregunta, si le sale a Julián (un trabajo) con Steven Spielberg (director de cine) ¿tú irías también?”, preguntó Edson Dávila a Ethel Pozo, quien admitió que sí dejaría su trabajo en la televisión, pero intentaría seguir ejerciendo mientras acompaña a su esposo.

“Sí, sí, claro, con maletas y todo, pero obviamente ejerzo allá, hago de influencer, no me voy a quedar en mi casa esperando que solo el hombre triunfe, me voy para allá, pero busco, me recurseo para yo seguir ejerciendo mi carrera”, explicó Ethel Pozo.

“La que no fue recíproco fue la señora porque se quedó acá y Miguel (Bayona) se fue a Miami”, comentó Ethel Pozo sobre su compañera, Janet Barboza.

La ‘rulitos’, entonces, aseguró que nunca ha dejado ni dejaría nada por un hombre: “Mi querida Ethel Rocío Pozo, yo nunca, absolutamente nunca, he dejado nada por un hombre, así que, chicas, tampoco lo hagan, no lo hagan que miren cómo les pagan después”.

