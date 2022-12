La bomba sexy, Gabriela Serpa, se presentó este viernes 9 de diciembre de 2022 en el programa “Magaly TV, La Firme” donde habló sobre su carrera televisiva y su posible ingreso a la plataforma para adultos “OnlyFans”. La rubia llegó al set de la “Urraca” junto a sus dos hermanas: Claudia y Brenda.

En conversación con Magaly Medina, la integrante de “JB en ATV” dejo en claro que no piensa seguir los pasos de su excompañera Fátima Segovia y descartó unirse a OnlyFans.

¿Por qué Gabriela Serpa no quiere incursionar en OnlyFans?

“No, yo quiero conseguir un esposo. Si no, no consigo a nadie, es que es verdad en este país machista, si yo hago OnlyFans me quedo soltera toda la vida” , señaló Gabriela Serpa.

“Pero podrías hacer como Xoana, ella se consiguió un esposo y luego hizo Only ”, dijo Magaly Medina. Sin embargo, Gabriela Serpa descartó la idea y respondió: “Sí, pero yo siento que OnlyFans no haría”.