‘Milechi’ se ha hecho un lugar en la comedia ambulante por su gran talento y habilidad para destacar con tu personalidad carismática. Sin embargo, no todo fue éxito para la comediante, pues en su niñez vivió duros momentos que la marcaron.

La integrante que brilla con su propia luz en la ‘Casa de la comedia’ se confesó en una reveladora entrevista para el diario local Trome y reveló oscuros pasajes de sus vida que tuvo que afrontar cuando era muy pequeña.

Su madre la abandonó

Uno de los duros momentos que tuvo que afrontar fue el abandono de su madre cuando era una niña. ‘Milechi’ revela que vivió con su progenitora en un cuarto hasta los 11 años de edad, luego inesperadamente desapareció.

“ Ella no sé despidió de mí . Cuando se separó de mi papá se fue a vivir a un cuarto, y yo era apegado a ella. Entonces, de la noche a la mañana, yo desperté, me levanté, la busqué, y no la llegué a encontrar . Y le pregunté a la señora (dueña del cuarto) y me dijo: ‘ Tu mamá te abandonó, se fue con un hombre’ . Mi mamá prefirió ser más mujer que madre. Yo lloré, sufrí”, contó la cómica para Trome.

No le guarda rencor

‘Milechi’ confesó que durante mucho tiempo le guarde rencor a su madre, pero que con el paso de los años perdió ese sentimiento hacía ella. “En ese entonces, cuando era chiquillo, yo la ‘maté’ a mi mamá, porque me abandonó y dije ‘qué mala fuiste’ por qué preferiste ser más mujer que madre ”, confesó.

Actualmente, la comediante confiesa que habla con su madre pero no tiene un vínculo real con ella, pues según ‘Milechi’, no la extraña, pero aún le duele su abandono. “ Hoy con mi mamá nos hablamos, pero no me nace decirle que la extraño o preguntarle si está bien. Ni siquiera para Navidad. Me afecta, lloro de impotencia ”, agregó la artista.

A pesar de la trágica vivencia que tuvo que afrontar a su corta edad, la artista le envió dinero a su mamá por el ‘Día de la madre’. “ L e mandé su platita para que se compre su ropita, hoy por hoy tenemos dinerito y podemos mandarle a mamá, pero siendo sincera, no me nace, no extraño a mis hermanas, ni a mis padres ”.

'Milechi' confiesa que no extraña a su madre

