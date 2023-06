Natalie Vértiz rompió su silencio y se pronunció por la polémica ruptura de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La modelo desde hace varios años guarda una fuerte amistad con la empresaria e indicó que la apoya en todo durante este duro proceso.

La conductora de televisión explicó que prefiere no opinar mucho del tema, pues en un futuro podrían amistarse. Además, se sinceró y reveló que ella tampoco sabe cuáles fueron los motivos por los que la pareja decidió terminar con su romance, por lo que confesó estar igual de sorprendida que todos.

Natalie Vértiz apoya a Ale Venturo

En la última edición del programa ‘Estas en Todas’ que se emitió HOY sábado 3 de junio, la popular Jazmín Pinedo le preguntó a Natalie Vértiz su opinión respecto a la repentina separación de Ale y el ‘Gato’ Cuba, a lo que la conductora indicó no tener detalles del tema pero aseguró que ‘todo pasa por algo’

“ Sí me sorprendió y lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyarla en este momento difícil, es difícil cuando una relación se termina porque tenían una idea de familia, tienen una bebé chiquita, pero todo pasa por algo “, comentó.

En ese sentido, Natalie indicó que espera que ambos padres no lleven su separación a confrontaciones legales por el bien de su pequeña hija de tan solo cuatro meses. Además, hizo una llamado a los medios por su amiga Ale Venturo, pues la rubia no es una persona pública.

“ Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública , es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación. No sé qué va pasar más adelante, espero que no sea como las anteriores relaciones de Rodrigo, que fueron muy mediáticas ”, agregó Natalie.

Comentario de Natalie del fin del romance de gato y su amiga

