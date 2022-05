María Pía Copello decidió abandonar la conducción de ‘Esto Es Guerra’ luego de mes y medio al lado de Johanna San Miguel. Cabe indicar que la exconductora infantil ya había conducido el reality por cuatro años junto a Mathías Brivio, entre el 2014 y 2018.

María Pía contó detalles del por qué decidió renunciar al programa de América TV. La conductora de televisión se quedará solo hasta este viernes 6 de mayo, donde se despedirá de manera oficial.

Ella admitió que tiene un año con varios compromisos y viajes, por lo que no podía seguir asumiendo la conducción de EEG.

“Cuando me voy es doloroso, a mi encanta la televisión, este formato, obviamente me divierte, me relaja, hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavia, tal vez más adelante. Así son las cosas”, contó

“Me voy por cosas realmente ya tenía un año comprometido, de varios viajes, de varias cosas, tengo un libro de cocina que está nominado... Y el programa tiene que tener dos conductores, sí había que encargarle la conducción a alguien más y estoy segura que la persona que viene lo hará super bien”, agregó sobre su salida.

¿Qué pasó con Johanna San Miguel?

María Pía s refirió a los dimes y diretes mediático que había con Johanna San Miguel y aclaró que se llevan una gran amistad. “Era algo que merecíamos Johanna y yo, se decían muchas cosas, nosotras sentíamos cosas alrededor que no eran tan buenas, esto de conducir juntas nos ha permitido conocernos y saber que podemos ser amigas y llevarnos bien”.

TE PUEDE INTERESAR