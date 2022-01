Nada dura para siempre. Yaco Eskenazi, el capitán de los ‘Leones’, estuvo en una relación con Sully Sáenz, la ‘Gata’, sin embargo, su relación culminó debido a acusaciones infidelidad entre ambos y fueron en público.

Sully reveló que fue ella quien finalizó la relación, debido a que el capitán histórico no superaba a su expareja y la ‘Gatita’ no estaba dispuesta a soportar que su pareja esté pensando en alguien más que no sea ella.

“Si lo ven saliendo con otra chica o a mí también, no confundan las cosas”, fueron las declaraciones de Sully luego de revelar que su relación ya no iba más.

Por su parte, Yaco declaró: “Tú no tienes ningún derecho de decir si he vuelto o no he vuelto con mi enamorada, no he vuelto con Andrea, Andrea no va a volver conmigo”, luego de escuchar ello, Sully confesó que no desea que vean a ninguno de los dos como el malo o mala de la película.

“Me baja el cielo y las estrellas, pero sigue enamorado de su ex”, luego de hacer ese descargo, le pidió disculpas a Yaco por no poder tener una relación sería tan pronto.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes llama hipócrita a Giovanna Valcárcel