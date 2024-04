Giuseppe Benignini, conocido como el ‘Principito’, criticó a su expareja Micheille Soifer y afirmó que la cantante está celosa porque él se convertirá en ‘padre joven’.

El modelo venezolano arremetió contra la ‘guerrera’ y aseguró estar feliz con su nueva vida en Estados Unidos.

“ Los hijos son una bendición y yo me siento muy feliz y contento que a mis 26 años pueda ser papá joven algo que tu no lo puedas ser (…) Tu ego está muy inflado y ese tipo de cosas los hombres no se la aguantan, te lo digo de todo corazón ”, sostuvo.

Posteriormente, el ‘Principito’ cuestionó la soltería de Soifer debido a su ‘edad’: “ Que raro que ella ya con casi con 40 años sigue soltera, no tenga pareja y no tenga hijos, me dijeron que congeló sus óvulos, entiendo la frustración de que yo lo hice y tu no lo pudiste hacer ”, agregó.

Michelle Soifer y su burla al saber que el ‘Principito’ se casó

Michelle Soifer tuvo una divertida reacción cuando fue consultada por el matrimonio de su ex ‘Principito’, Giuseppe Benignini, quien contrajo matrimonio civil en Estados Unidos con una joven boliviana.

La ‘guerrera’ no sabía la noticia y se sorprendió. También se burló y remarcó que no le importa la nueva vida del modelo.

“(Se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa”, dijo en declaraciones a América Espectáculos.

“Que todos se reproduzcan y desaparezcan. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlos de mi vida, créeme que lo haría”, agregó.

Soifer también tuvo duros comentarios sobre las personas que se emparejan con extranjeros. “Lo bueno de buscarte extranjeros es que se largan, chau. Eso no me importa”, sentenció.

