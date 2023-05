Fuertes declaraciones. Magaly Medina no lamentó enormemente que Angie Jibaja no acepte que se encuentra enferma y busque la ayuda correspondiente para recuperarse de su adicción a las drogas. Y es que la conductora sorprendió a propios y extraños al hacer una fuerte revelación sobre el día que ampayó a la modelo en un fumadero.

“Lamentablemente la única que se cree sus mentiras es ella. Dice que estaba fumando marihuana. ¿Quién va a buscar marihuana a esa hora temprano? Lo que mostraba ese señor de gorrita que tiene un paquetito con ligas, y eso es pasta básica de cocaína” , comenzó diciendo la presentadora sobre la justificación que dio Angie en distintos medios.

“Cuando nosotros fuimos a ese lugar, fuimos llamados por gente pastelera que a esa hora de la mañana están consumiendo . No lo he querido decir antes porque yo no cuento las cosas al mero detalle, pero ahora lo decimos por lo que ella está declarando. Eso no era marihuana, según lo que mis investigadores fueron a grabar y miren las fachas en las que ella está, como si hubiera estado de amanecida ”, agregó.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ le aconsejó a la ‘Chica de los tatuajes’ que, si realmente quiere recuperar el amor de sus pequeños hijos con Jean Paul Santa María, tome cartas en el asunto, pero que comience por aceptar que se encuentra enferma.

“ Son escenas decadentes. Miren su apariencia, su cara, su expresión. Yo creo que ni con esas imágenes ella intenta darle un giro diferente a su mente, de una realidad que solo ocurre en su cabeza . Luego va a venir de Chile y va a caer en lo mismo... Porque una persona que niega tanto una enfermedad, es porque aún no ha asumido y no está preparada para rehabilitarse, no quiere salir de eso. Debería dejar de involucrar a sus hijos y si quiere recuperarlos, debería meterse a una rehabilitación severa, pero empezar por reconocer que está mal” , enfatizó.

Angie Jibaja sobre su consumo de marihuana

La modelo Angie Jibaja reveló que las imágenes que lanzó Magaly Medina, donde se le ve en un fumadero de La Victoria, solo se trató de consumo de marihuana y que los medios habrían querido “dramatizar” la historia.

“Según mi examen toxicológico yo estoy sana y no tendría por qué negarlo... ¿Tú (Janet) me viste con algo en la boca?” , comenzó diciendo con un tono un tanto a la defensiva.

“Eso fue hace tiempo, lo que vieron fue la verdad, me metí un toque de ya saben qué, eso que te da risa, que en otro país es legal, no lo puedo mencionar porque no voy a hacer apología, no me siento orgullosa y fue una sola vez que emitieron eso”, agregó.

