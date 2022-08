El polémico Andrés Hurtado y el presidente Pedro Castillo recibieron duras críticas en redes sociales por no cumplir con su promesa de brindar ayuda económica a niños con cáncer. El popular ‘Chibolín’ se pronunció sobre la donación de S/ 4 mil millones a niños con esta penosa enfermedad que no se llegó a concretar.

Luego de las miles de críticas, este sábado 20 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 122 millones 908,943 soles a favor del Ministerio de Salud (Minsa), el INEN y gobiernos regionales, para financiar la atención integral contra el cáncer.

¿Qué dijo Andrés Hurtado?

Ante ello, el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ se pronunció en su programa de este sábado 20 de agosto, donde se mostró decepcionado porque el monto no era el que se prometió en un primer momento.

“Hoy amanecí a las 6:30 a.m con esta noticia, en el diario El Peruano apareció la cifra para los niños con cáncer por 122 millones de soles, le digo yo al Señor Presidente que las cuentas que ustedes quieran sacar con el MEF, la cifra fue 4 mil y pico de millones de soles, no fueron 122 millones de soles (...) Con los 122 millones de soles no se piensa construir los 20 o 30 neoplásicas que uno quiere construir, ni comprar la medicina que debe ser gratuita, que se necesita para todos los que tiene cáncer, con eso no se puede jugar nunca” , expresó durante su programa de Panamericana TV.

“Cuando fui con los niños, que quede bien claro y que Dios es testigo, yo no fui por un sol, solo lo hice por el tema de los niños con cáncer en el país (…). Juro por la vida de mis tres hijas que fue así. Fue de puro corazón, pero no por esta cifra”, agregó.

Andrés Hurtado responde a Beto Ortiz

Por último, Andrés Hurtado se refirió a las críticas que recibió de los comunicadores Beto Ortiz, Magaly Medina y Rodrigo González. El padre de Josetty Hurtado señaló que solo solo le importaba lo que Dios piense de él.

“Respeto las opiniones de los medios y periodistas, pueden opinar lo que ustedes deseen. Yo siempre tengo un lema, no me importa lo que el país piense de mí, me importa lo que Dios piense de mí” , sentenció.

