Beto Ortiz, conductor de ‘Beto a saber’, increpó fuertemente al controversial Andrés Hurtado y al presidente Pedro Castillo, quienes se comprometieron a brindar ayuda económica a niños con cáncer. Según un reportaje de dicho programa, esa donación nunca llego a darse.

Ortiz Pajuelo aseguró que Castillo Terrones y ‘Chibolín’ habrían armado todo un show, poniendo de por medio a un grupo de niños que padecen esta penosa enfermedad. Asimismo, condenó que se use la necesidad de la gente para subir un poco la popularidad del jefe de Estado.

¿Qué dijo Beto Ortiz?

“Se montó todo un show grotesco en Palacio de Gobierno, se mandaron a hacer estos polos que dicen ‘yo también tengo cáncer’, se trajo a los niños de los hospitales para ser parte de esta puesta en escena absolutamente humillante, grosera y vejatoria de los derechos elementales de estas criaturas y de estas madres que acudieron ilusionadas en que el presidente les iba a entregar una ayuda gigante aparentemente que iba a permitir que tuvieran alguna esperanza de sobrevivir porque son niños que están entre la vida y la muerte. Han pasado 3 meses de este espectáculo denigrante, tanto Andrés Hurtado y el presidente no tienen idea, no saben no opinan de este cheque que se entrego”, dijo muy molesto Beto Ortiz durante su programa de Willax de este martes 16 de agosto.

“Los adjetivos se quedan cortos, lo que han hecho Andrés Hurtado y Pedro Castillo es un crimen. Andrés Hurtado se ha prestado a un show en el cual se ha usado de la manera más cobarde y más cruel a estos niños y a sus expectativas de sobrevivir” , agregó.

¿Qué pasó con la donación que prometió Pedro Castillo?

Vale recordar que hace algunos meses, el conductor de Panamericana Televisión, se trasladó hasta Palacio de Gobierno, con un grupo de niños que padecen esta penosa enfermedad. En este encuentro, desarrollado exactamente en el mes de mayo del presente año, Pedro Castillo, mostró un “cheque” de ayuda social 4 millones de soles, los cuales, según el programa de Willax, hasta ahora no se entregan.

